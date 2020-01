American Economic Association Steht die Weltwirtschaft vor einer neuen Finanzkrise?

Dass die USA bald in die Rezession rutschen, hielten die in San Diego versammelten mehrheitlich Ökonomen für eher unwahrscheinlich. So wies James Hamilton von der Universität in San Diego darauf hin, dass Aufschwünge ein nicht zu unterschätzendes Momentum aufweisen. Ein Absturz in die Rezession sei daher nur bei einem größeren exogenen Schock oder heftigen Übertreibungen denkbar. Für beides gebe es derzeit aber keine Indizien. So lägen die Immobilieninvestitionen in Relation zum BIP unter ihrem langjährigen Schnitt, gleiches gelte für die Autokäufe. Auch einen neuen Ölpreisschock, etwa als Folge der Spannungen zwischen den USA und Iran, hielt Hamilton für unwahrscheinlich. Das positive Momentum, so der Forscher, werde die US-Wirtschaft im Wahlkampfjahr daher weiter stützen.