Asien Börsen: Erholung an den asiatischen Börsen

„Der globale Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe bewegte sich im März weiterhin in den expansiven Bereich, was weitgehend positive Ergebnisse in den großen Volkswirtschaften widerspiegelt“, schreiben die Analysten von JPMorgan in einer Mitteilung. „Das Vertrauen in die globale Wirtschaft ist auf dem Weg der Besserung“. Der Tokioter Nikkei-Index stieg angesichts des fallenden Yen um 1,7 Prozent auf 40.101,82 Punkte . Vor allem die Aktien in den Sektoren Werkstoffe, Industrie und Energie legten zu. Der breiter gefasste Topix notierte 1,5 Prozent höher bei 2.746,14 Zählern.