Asien Börsen: Rückenwind für chinesische Märkte nach Zins-Entscheidung

Die Anleger in China fassen am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der chinesischen Zentralbank (PBOC) neuen Mut. Die Währungshüter ließen die Leitzinsen wie allgemein erwartet unverändert. Der einjährige Leitzins blieb bei 3,45 Prozent, der fünfjährige LPR unverändert bei 3,95 Prozent. Die meisten neuen und ausstehenden Kredite in China basieren auf dem einjährigen LPR, während der fünfjährige Zinssatz die Preisgestaltung von Hypotheken beeinflusst.