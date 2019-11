Blockchain-Platzierung Greyp Bikes 600 Prozent Rendite mit der E-Bike-Firma des kroatischen Elon Musk

Mit meinen 686 Fahrrad-Tokens, gekauft zu 0,1457 Euro, kann ich jetzt in Ruhe verfolgen, wie die anderen, nicht so privilegierten Zeichner sich um die restlichen Stücke balgen – ohne zehn Prozent Rabatt.



So richtig viel gebalgt wird aber bisher nicht. Am vergangenen Freitag, zwölf Tage vor Ende des ETO, hatte Neufund erst 1,36 Millionen der erhofften 4,8 Millionen eingesammelt.



916 Investoren sind wir jetzt. Aber vielleicht kommen die großen Tickets erst am Schluss. Und wenn ich mir doch noch ein 7000-Euro-E-Bike holen sollte, bekomme ich wegen meiner 100 Euro Investition bei Greyp zehn Prozent Rabatt. 700 Euro hätte ich dann gespart – bei einem Einsatz von 100 Euro sind das 600 Prozent Rendite. Und mal von Frankfurt aus mit Andrew in Australien ein Rennen fahren, oder mit 70 km/h über den Main-Radweg – das hätte was. Ich überleg´s mir.