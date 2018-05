Börse Frankfurt: Dax wird schwächer erwartet

Im Blick behalten dürften Aktionäre zudem den Kurs der Telekom-Aktie. Nach der Ankündigung der Fusion der US-Mobiltochter mit dem US-Mobilfunkunternehmen Sprint hatte die Aktie am Montag leicht verloren. Am Dienstag legte T-Mobile US Quartalszahlen vor: Der Umsatz stieg, die Gewinne sanken im Vergleich zum Vorjahr. Weil die Erwartungen der Analysen positiv übertroffen wurden, legte die Aktie im nachbörslichen Handel dennoch um zwei Prozent zu.

An der Wall Street gaben die US-Indizes im Vergleich zum Börsenschluss in Deutschland am Montag deutlich nach. Der Dow Jones beendete die Sitzung am Dienstag 0,3 Prozent tiefer, während der Nasdaq 0,9 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,3 Prozent.