Börse für Einsteiger - Teil 2 Der mächtige Zinseszinseffekt – und sein gefährlicher Gegenspieler

Einfach vermeiden lassen sich Depotgebühren durch Direktbank- oder Online-Depots. Ich habe ein MaxBlue-Depot bei der Deutschen Bank. Es gibt sicher, was die Transaktionsgebühren betrifft, noch billigere Anbieter. Das ist mir in Anbetracht der nun doch relativ geringen Beträge aber egal. An dieser Stelle überwiegen bei mir die Trägheit und das Prinzip „bekannt und bewährt“. Wer von Grund auf anfängt und sich erstmals ein Depot anlegt, kann sich in Fachpublikationen und im Internet über die Konditionen informieren. Abraten möchte ich allerdings davon, an dieser Stelle nur nach dem Preis zu gehen. Bevor ich bei einem dubiosen Anbieter lande oder bei jemandem, der nicht in der Lage ist, mir meine Steuerbescheinigungen ordentlich zu erstellen, oder bei dem ich im Fall der Fälle keinen Ansprechpartner habe, zahle ich lieber ein wenig mehr. Ich würde deshalb einen der Marktführer wählen. MaxBlue (Deutsche Bank), Comdirect (Commerzbank), ING DiBa (ING Bank) und Consors (BNP Paribas) sind sicher alle okay.