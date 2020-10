Börse für Einsteiger – Teil 5 Direktanlagen in Aktien und Anleihen

Aber Vorsicht: Verluste aus direkten Aktienanlagen können nur mit Gewinnen aus direkten Aktienanlagen verrechnet werden. Du kannst Deine Aktienverluste also nicht mit Gewinnen aus einem Aktienfonds oder einer Anleihe verrechnen. Ebenso wenig werden sie mit Dividenden oder Zinsen verrechnet. Warum das so ist und was politisch dahintersteckt, kann ich Dir nicht sagen. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Es ist aber nun mal so.