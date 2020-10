Börse für Einsteiger – Teil 7 In Fonds anlegen: Worauf Du unbedingt achten solltest

Am einfachsten ist wahrscheinlich noch das Kriterium der Governance, also der Unternehmensführung, auszumachen, wenngleich auch hier nicht klar ist, ob eine Unternehmensführung gut ist, wenn sie sich ausschließlich oder doch zumindest in erster Linie am Interesse der Aktionäre orientiert oder ob sie besser ist, wenn sie sich an den Interessen der Gesellschaft als solcher, der Arbeitnehmer usw. ausrichtet.