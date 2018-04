Dax: Trump-Drohungen machen Anleger nervös

Trump hat China mit zusätzlichen Zöllen im Volumen von 100 Milliarden Dollar gedroht. Die Regierung in Peking reagierte prompt und kündigte mögliche Gegenmaßnahmen an. Am Donnerstag hatten versöhnlichere Töne beider Parteien noch Spekulationen auf eine Beilegung des Streits geschürt. Der Dax war mit einem Plus von 2,9 Prozent aus dem Handel gegangen, auch die Wall Street verzeichnete Gewinne. Die Erholung erscheine schon wieder passé, sagte ein Börsianer. Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader, konstatierte ebenfalls: "Die Marke von 12.200 Punkten wurde zwar durchbrochen. Aufgrund der Stimmungsschwankungen hat der Index aber Mühe, richtig an Schwung zu gewinnen."