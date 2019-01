Brexit und China belasten Der Dax macht schlapp

In der chinesischen Wirtschaft hinterließ der Streit mit den USA bereits Spuren. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts sank 2018 auf 6,6 Prozent von 6,8 Prozent im Jahr 2017. Experten rechnen nun mit Konjunkturhilfen der Regierung in Peking. „Es ist ganz klar, dass der Handelsstreit nicht spurlos an China vorbeigeht. Aber Investoren sollten auch bedenken, dass es für die dortige Wirtschaft gar nicht möglich ist, mit der selben Geschwindigkeit zu wachsen wie in den vergangenen Jahren“, sagte Chefanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets.



In Deutschland warfen Anleger Aktien von Henkel aus ihren Depots. Die Titel sackten zeitweise um 6,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit drei Jahren ab. 2018 ging vor allem wegen eines schwachen Geschäfts mit Kosmetika der Konzernumsatz zurück. Investoren waren zudem enttäuscht über die Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2019, wie ein Händler sagte.