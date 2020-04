Das krisenfeste Depot Rendite gegen den Trend

„An Börsen wird die Zukunft gehandelt“, heißt es so schön. Dass das stimmt, lässt sich aktuell gut beobachten. So waren die Nachrichten rund um den Auslöser der aktuellen Krise an den Kapitalmärkten, das Coronavirus, in den vergangenen Wochen meist schlecht. Die Fallzahlen stiegen global weiter an, die der Todesfälle sowieso. Die Aktienkurse legten dennoch rasant zu. Im US-Index S&P 500 sind die 27 Prozent Kursgewinn seit dem Tief Ende März die schnellste und stärkste Bärenmarktrally der vergangenen zwei Jahrzehnte. Gehandelt wurde dabei die Zukunft – etwa, dass die Staaten die Pandemie in den Griff bekommen und die Wirtschaft mit massiven Hilfsprogrammen durch die Krise bringen.