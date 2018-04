Dax aktuell: Dax steht vor einem schwachen Wochenstart

Der Dax stieg am letzten Handelstag des ersten Quartals um 1,3 Prozent auf 12.096 Punkte, was seine Quartalsbilanz mit einem Minus von 6,4 Prozent aber nur ein wenig verbesserte. Auch die neue Handelswoche ist verkürzt: am Ostermontag bleiben die Börsen unter anderem in Frankfurt, Zürich und London geschlossen.