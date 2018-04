Dax-Ausblick: Börsen gefangen im Handelsstreit

Am Montag werden zudem Daten über die deutschen Exporte im Februar veröffentlicht. Am Donnerstag stehen Daten zur europäischen Industrieproduktion an. Einzelaktien könnten in der kommenden Woche wegen der fortsetzenden Hauptversammlungs-Saison in Bewegung geraten. So lädt am Montag Henkel seine Aktionäre zur Hauptversammlung, am Donnerstag Puma und am Freitag Covestro.