Dax-Ausblick: Deutscher Leitindex hat den Rekordstand im Visier

Zwar mahne das altbekannte Börsensprichwort „Sell in May and go away“ zur Vorsicht, sagt Igor de Maack, Fondsmanager der französischen Vermögensverwaltungsgesellschaft DNCA. Doch diesmal scheinen Anleger optimistischer in die Zukunft zu schauen und eher nach der Devise „Buy in May and sail away“ zu handeln.