Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Anleger nach Trump-Aussagen zu Handelsstreit hoffnungsvoller – US-Indizes schließen im Plus

Spekulationen auf eine baldige Einigung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit haben die New Yorker Börsen am Mittwoch beflügelt. Einen Tag nach seiner heftigen Kritik an der chinesischen Handelspolitik schürte US-Präsident Donald Trump Hoffnungen auf eine Vereinbarung mit der Pekinger Führung in Kürze. „Sie wollen unbedingt einen Deal machen“, sagte Trump. „Das könnte schneller passieren, als man denkt.“