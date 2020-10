Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Anleger bleiben vorsichtig - Intel auf Talfahrt

CureVac: Die Aussicht auf Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung treibt den Kurs des Tübinger Unternehmens an, das an der Nasdaq notiert ist. Die Papiere liegen über fünf Prozent im Plus. Das Biotech-Unternehmen hatte mitgeteil, sein Corona-Impfstoffkandidat CVnCoV habe in präklinischen Tierversuchen eine Immunanwort hervorgerufen und produziere neutralisierende Antikörper.