Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen eröffnen im Plus – Rekordhoch bei Microsoft

„Ein gewisser Optimismus wird von den Kommentaren von New York Fed-Präsident John Williams und den bisher weitgehend besser als erwarteten Unternehmensgewinnen getragen,“, sagte Art Hogan, Chief Market Stratege bei National Securities in New York. Zusätzlich hätten die Microsoft-Zahlen den Optimismus verstärkt. Der Gewinn für S&P 500-Unternehmen wird nach Angaben von Refinitiv IBES im zweiten Quartal voraussichtlich um 0,6 Prozent steigen, was eine Umkehrung früherer Schätzungen über einen Rückgang bedeutet.