Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen starten leicht im Plus

New YorkIn der Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit mit China tasten sich Anleger zum Wochenauftakt in den US-Aktienmarkt zurück. Optimismus nähre das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping Ende der Woche, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets am Montag. „Wenn sie sich in einem Raum gegenübersitzen, gibt es die Chance auf Verbesserungen der Beziehungen.“