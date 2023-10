Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Intel und Amazon hellen Stimmung an der Wall Street auf

In den drei Monaten bis Ende Dezember werde ein Erlös zwischen 14,6 Milliarden US-Dollar und 15,6 Milliarden Dollar (bis zu 14,8 Milliarden Euro) angepeilt, teilte Intel nach US-Börsenschluss am Donnerstag mit. In der Mitte der Spanne wäre das ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2022. Im dritten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf 14,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich fiel der Gewinn auf knapp 300 Millionen Dollar von gut einer Milliarde Dollar ein Jahr zuvor. Die Papiere gewinnen über zehn Prozent.