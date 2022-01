Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Schwache Bankbilanzen trüben die Stimmung an der Wall Street

Zum Start der US-Bilanzsaison haben die Kurse an der Wall Street nachgegeben. Die Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup konnten die Anleger am Freitag mit ihren Geschäftszahlen nicht in Kauflaune versetzen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor im frühen Handel 0,9 Prozent auf 35.781 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 0,4 Prozent auf 4639 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 14.808 Punkten auf der Stelle.