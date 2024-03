Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Tech-Rally treibt Wall Street vor Fed-Sitzung an

Tesla: Tesla kündigt Preiserhöhungen für sein Model Y in Europa an und stützt damit seine Aktie. Die Papiere des amerikanischen E-Autobauers rücken im vorbörslichen Handel an der Wall Street um drei Prozent vor. Die Fahrzeuge dürften in manchen Ländern ab dem 22. März um rund 2000 Euro teurer werden, kündigte Tesla am Samstag auf der Online-Plattform X an. Ob das auch für Deutschland gilt, blieb zunächst offen.