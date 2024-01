Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Wall Street liegt nach schwacher Handelswoche wieder im Plus

Tesla: Der Elektroautohersteller hat nach Angaben der chinesischen Marktaufsichtsbehörde 1,62 Millionen Fahrzeuge in China zurückgerufen, darunter die Modelle S, X, 3 und Y. Schuld daran sei ein Problem mit der automatischen Lenkfunktion. Tesla will die Probleme in den Autos per Software-Update lösen. Die Papiere geben anfangs Prozent nach und liegen nun 0,6 Prozent im Plus.