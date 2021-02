Elektroautos Tesla-Jäger Lucid Motors strebt an die Börse

Der Markt für Elektrofahrzeuge boomt, ist jedoch auch heiß umkämpft. Autohersteller wie Fisker und Canoo sind ebenfalls via SPAC an die Börse gegangen. Der Hauptunterschied zu den anderen Newcomern ist, dass Lucid Motors sehr weit fortgeschritten ist und über eine eigene Fabrik verfügt. In den vergangenen Monaten gab es im Silicon Valley Gerüchte, dass Apple Lucid Motors übernehmen könnte. Der kalifornische Konzern ist auf der Suche nach einem Fertiger für sein Apple Car, das angeblich Mitte der Dekade auf den Markt kommen soll. Eine Kondition soll sein, dass das Auto in den USA gefertigt wird. Die Transaktion mit Churchill soll im zweiten Quartal von dessen Aktionären abgesegnet werden.



