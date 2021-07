EZB-Strategie Danke, EZB! Die Hausse geht weiter

Die EZB schwenkt damit auf eine flexible Politik um, die ähnlich schon von der amerikanischen Fed verfolgt wird. Dass sich beide Notenbanken hier stärker annähern, ist nicht nur eine Folge der schweren Wirtschaftskrise des vergangenen Jahres. Sie ist auch ein Zeichen dafür, dass die Notenbanken jenseits und diesseits des Atlantiks zunehmend stärker politisch denken. Dabei dürften sie vor allem die Verschuldung der Staaten im Hinterkopf haben, die sich im Zuge der Coronakrise noch einmal enorm erhöht hat.



Die Politisierung zeigt sich auch im zweiten Schwerpunkt der neuen EZB-Linie: der zunehmend grünen Geldpolitik, die gezielt gegen das Klimaproblem vorgehen soll. Auf den ersten Blick könnte darin sogar eine Verschärfung der Geldpolitik stecken: In Zukunft will die EZB den Ankauf von Anleihen von Unternehmen aus besonders energieintensiven Branchen überdenken und stattdessen Klimafreundlichkeit in den Vordergrund rücken. Damit ist es absehbar, dass Anleihen aus der klassischen Schwerindustrie bei Käufen der EZB in Zukunft weniger bedacht werden dürften.