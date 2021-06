Geldpolitik Die Notenbanken werden keine echte Zinswende wagen

Europa dürfte den USA in puncto Zinserhöhungen daher hinterherhinken. Das wird den Euro schwächen und die Importe verteuern.



Noch ist die Geldentwertung in den USA mit fünf Prozent mehr als doppelt so hoch wie in der Eurozone mit 2,0 Prozent. Doch dieses Verhältnis könnte sich in den nächsten Jahren umkehren.



