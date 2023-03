Fed erhöht Leitzinsen: Die Zitterpartie für Anleger geht weiter

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins in den USA auf ihrer Sitzung am Mittwoch um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Er liegt jetzt in einer Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent. Die Notenbanker versuchen sich mit der neuerlichen Zinsanhebung, der neunten in Folge, an einem Spagat: Sie kämpfen weiter gegen die Inflation und versuchen zugleich, die Belastungen für die Banken im Rahmen zu halten.