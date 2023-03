Fed-Entscheid Der Druck auf die Fed steigt – doch Powell bleibt auf Kurs

Dass die Bankenkrise der Inflation jedoch den Rest geben wird, glauben die Zentralbanker nicht. Der Weg zu einer niedrigeren Geldentwertung sei lang, so Fed-Chef Powell bei seiner Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung. „Und er wird wahrscheinlich holprig sein.“ Dass die Fed mit ihren Zinssteigerungen bereits am Ende ist, glaubt Powell ebenfalls nicht. Das FOMC geht davon aus, dass eine „zusätzliche Straffung“ in der Geldpolitik notwendig sein könnte. Zum Jahresende werde der Leitzins wohl bei 5,1 Prozent liegen, heißt es in der aktuellen Prognose der Fed – und damit höher als heute. Zumindest eine weitere Zinserhöhung haben die Märkte längst eingepreist.



Was diese Entwicklung allerdings für die Hoffnung auf eine „sanfte Landung“ bedeuten wird, ist eine andere Frage. Seit Beginn der Zinsanhebungen war die Fed bemüht, trotz robuster Inflationsbekämpfung eine Rezession zu verhindern. Dass dies jetzt noch gelingen kann, ist offen. Das FOMC geht zwar mit Blick auf die US-Wirtschaft in diesem Jahr noch von einem minimalen Wachstum von 0,4 Prozent aus, doch angesichts der Bankenkrise ist es alles andere als sicher, dass dies gelingen wird. Die Politik zeigt sich bereits skeptisch. Er sei „besorgt über die Auswirkungen der Zinsanhebung auf die Wirtschaft“, so der Demokrat Chuck Schumer, Mehrheitsführer im Senat. Der Druck auf die Fed steigt also.