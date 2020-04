Folgen der Pandemie Warum der Euro abwerten und Gold gewinnen wird

Besonders im Fokus stehen die Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion, die in einer Währung verschuldet sind, die sie nicht kontrollieren können – und das in manchen Fällen in sehr hohem Ausmaß. Länder wie Italien sind wahrscheinlich nur deshalb noch nicht zahlungsunfähig, weil die Europäische Zentralbank ihre Staatsanleihen durch Käufe stützt. Politiker in Italien, Spanien und einigen anderen Länder drängen auf die Vergemeinschaftung der Staatsschulden im Euroraum durch die Ausgabe sogenannter „Coronabonds“.



Die Vergemeinschaftung dürfte der Neigung zu noch höherer Verschuldung entgegenkommen. Sollten sich die Politiker dieser Länder damit durchsetzen – was früher oder später zu erwarten ist – könnte der Euro in der Einschätzung der Akteure auf den Devisenmärkten die Qualität der Währung eines Schwellenlandes mit schwachen institutionellen Strukturen annehmen. In diesem Fall dürfte er gegen andere Währungen der Industrieländer stark abwerten. Seit dem 9. März ist der Euro gegenüber dem US-Dollar um fünf prozent gefallen, obwohl die Pandemie die USA inzwischen stärker trifft als Europa. Aber noch ist es zu früh, um beurteilen zu können, ob sich darin der Aufstieg eines neuen Narrativs für den Euro widerspiegelt.