Der zweite Faktor sind niedrige Zinsen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die Federal Reserve angesichts einer boomenden US-Wirtschaft eine graduelle Reduktion ihres Anleihekaufprogrammes nächstes Jahr beginnen (und in den nächsten Monaten ankündigen) wird, hat sie zuletzt versucht klarzumachen, dass sie nicht plant, die Wirtschaft durch eine deutliche Erhöhung der Leitzinsen in den nächsten Monaten abzukühlen. Andernorts, etwa in Japan und der Eurozone, dürfte die Geldpolitik noch länger akkommodierend bleiben.