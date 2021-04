Doch es häufen sich in jüngster Zeit auch einige Ereignisse, die mich an die Phase der Jahre 1999/2000 erinnern, die dann in die Dot.Com-Blase mündeten. Ich denke, auch in der gegenwärtigen Situation muss man sich der Frage stellen, ob so etwas wieder möglich wäre. Und der Siegeszug eines neuen Instrumentes in den USA, der SPACs, spricht dafür, dass die Antwort eher „ja“ heißen könnte.



Ein kurzer Rückblick: In welcher Hinsicht ist die Situation von 1999/2000 mit der aktuellen vergleichbar? Ausgangspunkt war in beiden Fällen ein wirtschaftlicher Schock. 1999 war es die Asienkrise sowie der Zusammenbruch des Hedge-Fonds LTCM. 2020 ist es die globale Pandemie. Auf den Schock folgte eine starke Liquiditätsunterstützung seitens der Notenbanken und im Umfeld von damals als niedrig empfundene Renditen auf sichere Staatsanleihen – Renditen, die man heute als paradiesisch hoch ansehen würde – eine „Jagd nach Rendite“. Diese wurde über einen IPO (Initial Public Offering) Zyklus in 1999/2000 akzentuiert, in dem ganz besonders auch private Anleger in den Markt eintraten.