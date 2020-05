Krisenfestes Depot Spotify-Aktie auf dem Weg zur Nummer eins

Es scheint also, als habe der Aktienmarkt den Corona-Schock gut verdaut. Doch die Betrachtung der Wertentwicklung von Indizes täuscht darüber hinweg, dass das unter der Oberfläche sehr unterschiedlich ist. So haben die deutschen Autowerte etwa, gemessen am Index Dax Sector Automobile, von März an zwar über 40 Prozent gewonnen. Sie hatten allerdings im Crash auch über die Hälfte an Wert verloren. Das schafft eine geringe Basis und lässt die Erholung danach prozentual größer aussehen. Auf Sicht eines Jahres steht noch immer ein Minus von über einem Drittel zu Buche. Weil im Dax einige Krisenbranchen (Chemie, Finanzen, Auto) versammelt sind, ist das eine Belastung für den Index. Er steht, trotz Erholung, seit Jahresbeginn noch bei 17 Prozent Minus.