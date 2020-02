Krisentreffen der OPEC+ Nachfrageschock aus China setzt Ölpreis unter Druck

Sollte das so kommen, wäre es ein herber Schlag für OPEC-Staaten und Mineralölkonzerne. Denn seit 2016 ist China vor den USA der größte Ölimporteur weltweit. Der Verbrauch in dem Land liegt bei 14 Millionen Barrel am Tag, so viel wie in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, Japan und Südkorea zusammen. Bereits jetzt zeigt sich die düstere Prognose auf dem internationalen Rohstoffmarkt. Der größte Raffineriebetreiber Chinas etwa will seine Produktion um zwölf Prozent kürzen. Das wären pro Tag rund 600.000 Barrel Öl weniger. Und die Verkäufe von Öllieferungen an China kamen bereits in der vergangenen Woche zum Erliegen, auch Westafrika verkauft weniger an China.