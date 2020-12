Kryptowährung: Bitcoin markiert Rekordhoch über 24.000 Dollar

In der Vorwoche hatte die weltweit größte Kryptowährung bereits zwei neue Rekorde erreicht: Am Donnerstag überschritt die Währung erstmals die Marke von 23.0000 Dollar. Am Tag zuvor erreichte der Bitcoin erstmals die psychologisch wichtige Marke von 20.000-Dollar. Damit stieg der Bitcoin allein in der vergangenen Woche um mehr als 15 Prozent, seit Jahresbeginn hat sich der Wert verdreifacht.