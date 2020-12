Kryptowährung Bitcoin durchbricht 20.000-Dollar-Marke

Der Höhenflug von Bitcoin geht weiter: Die älteste und wichtigste Cyber-Devise übersprang am Mittwoch die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Dollar und stieg um gut fünf Prozent auf ein Rekordhoch von 20.440,80 Dollar. Ende 2017 und in den vergangenen Wochen war sie an dieser Schwelle mehrfach gescheitert. „Wer noch nicht an Bitcoin glaubt, sollte das überdenken“, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. „Das Biest ist nicht aufzuhalten.“