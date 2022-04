Kryptowährungen Bitcoin, Ether und Co. Wie Banken und Sparkassen den Kryptohandel verschlafen

Intern, so heißt es aus dem Umfeld des Verbands, wird also weiter an den Plänen gearbeitet. So wurde eigens ein Referent eingestellt, der sich um den Bereich digitales Geld kümmern soll. Zurzeit, so heißt es aus DSGV-Kreisen, sei der vor allem damit beschäftigt, Powerpoint-Präsentationen zu erstellen, um damit den Sparkassen-Granden rund um Präsident Schleweis ein wenig Fachwissen in Sachen Kryptowährungen zu vermitteln. Damit, so heißt es, habe er erst mal gut zu tun.