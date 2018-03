Neuemissionen: Der große Ansturm fällt aus

Weil sich die deutschen Versicherungen und Stiftungen lieber mit Staatsanleihen und anderen festverzinslichen Papieren eindecken, sind die börsennotierten deutschen Unternehmen heute fest in der Hand ausländischer Investoren. Bei IPOs in Frankfurt stehe die Inlandsnachfrage heute für rund fünf Prozent, in den vergangenen Jahren seien es höchstens zehn Prozent gewesen, hat Wolfgang Fink, Co-Chef von Goldman Sachs in Deutschland, beobachtet. In Skandinavien nehme die einheimische Nachfrage bis zu 50 Prozent einer Neuemission ab. Der Erfolg von deutschen Börsengängen entscheide sich weiter in New York und London.