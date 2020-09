Nicolai Tangen Dieser Mann verwaltet nun den größten Staatsfonds der Welt

Während weltweit die Corona-Pandemie die Schlagzeilen beherrschte, diskutierte man sich in Norwegen die Köpfe heiß, ob ein erfolgreicher Geschäftsmann geeignet ist, einen Posten zu bekleiden, der ethisch und moralisch einwandfrei sein muss.



Tangen hielt einen finanziellen Anteil von 46 Prozent und einen Stimmrechtsanteil von 43 Prozent an AKO Capital. Mit Antritt seines Postens als Chef des Ölfonds sollte sein Anteil am Gewinn an eine Stiftung und das Stimmrecht auf einen norwegischen Anwalt übergehen – so der Plan.



Doch damit war das Risiko eines Interessenkonflikts nach Auffassung des Aufsichtsorgans im Parlament nicht gelöst. Dieser Auffassung schloss sich der Finanzausschuss an und die Diskussion wurde hitziger und hitziger. Krisentreffen folgte auf Krisentreffen und es wurde die Forderung laut, sowohl Tangen als auch Zentralbankchef Øystein Olsen, der alles eingefädelt hatte, sollten aufräumen oder zurücktreten. Der Ball ging zum Schluss an Finanzminister Jan Tore Sanner. Der musste sich zuerst von Experten versichern lassen, dass er überhaupt das Recht hat, sich in die Personalangelegenheiten der Bank einzumischen.