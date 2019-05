Nikkei, Topix & Co.: Neuer Zollstreit schickt Tokioter Börse auf Talfahrt

TokioBefürchtungen, die Weltwirtschaft könnte angesichts neuer Handelsstreitigkeiten in eine Rezession schlittern, haben die asiatischen Börsen am Freitag ins Minus getrieben. US-Präsident Donald Trump kündigte ab dem 10. Juni Zölle auf Importe aus Mexiko an, um das Land zu schärferen Maßnahmen gegen illegale Einwanderung zu bewegen.