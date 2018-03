Neu hinzu kommt, ausgelöst durch Trumps Zoll-Vorstöße, die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg. Befürchtungen gab es seit Monaten, aber insgeheim hofften viele Marktteilnehmer wohl, es werde letztlich doch nicht so schlimm. Nun kündigt Trump Strafzölle auf Stahl und Aluminium an. Für die Börse ist das aus zwei Gründen gefährlich: Zum einen sind Stahl und Aluminium zentrale Werkstoffe, die in zahlreichen Industriebranchen eingesetzt werden. Sie wirken sich damit auf die Gesamtkonjunktur aus. Zweitens dürfte die EU Gegenmaßnahmen einleiten. Bemerkenswert ist in diesem Beispiel die nervöse Reaktion eines ur-amerikanischen Unternehmens wie Harley-Davidson, das derzeit ohnehin in einer schwierigen Lage ist, die sich durch eventuelle Gegenmaßnahmen der EU noch verschlimmern würde.