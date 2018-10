Selbst bei den Unternehmen, die jetzt schlechte Nachrichten liefern, kann es schon von nächstem Jahr an wieder besser aussehen. BASF ist vom Konzernumbau belastet, der sich aber schon von 2019 an auszahlen könnte. Bei Covestro treibt die Angst vor dem Chemieabschwung die Kurse nach unten, dabei ist der langfristige Trend hin zu hochwertigen und leistungsfähigen Kunststoffen ungebrochen. In der Autobranche stecken Daimler, Volkswagen und BMW mitten im Umbruch; am enormen Bedarf an Mobilität aber wird sich in den nächsten Jahren nichts ändern. In der Chipbranche wird seit Monaten über den zyklischen Abschwung diskutiert (im Dax belastet das besonders Infineon); Intel allerdings, die Nummer Eins der Branche, verdient erstaunlich gut und erhöht nun sogar den Ausblick.