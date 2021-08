Ebenfalls positiv ist, dass E.On beim Aufpolstern seiner Bilanz mittlerweile vorankommt. Allein in den vergangenen sechs Monaten konnte die Eigenkapitalquote von 9,5 auf 14,4 Prozent erhöht werden. Mittelfristig sollte ein stabiler Kapitalanteil von mehr als 20 Prozent möglich sein. E.On-Aktien dürften sich in diesem Umfeld erst einmal in der Spanne zwischen 10 und 12 Euro bewegen. Die Schlüsselposition als Netz-Unternehmen, Margenverbesserungen im breiten Vertriebsgeschäft und der Abbau der Verschuldung sollte der Aktie dann langfristig die Trendwende nach oben ermöglichen. Ganz so, wie es RWE schon seit einigen Jahren vormacht.