Riedls Dax-Radar Schwache Konjunktur stützt schwache Kurse

Bei Thyssenkrupp führen innere Querelen dazu, dass die große Spekulation auf die Hebung verborgener Werte nicht aufging. Eine schnelle Lösung ist derzeit nicht in Sicht. Trotz kurzfristiger Erholungen sind Rückschläge in die Zone 14 bis 16 Euro möglich.



Fazit für den Dax: Zweimal, Ende Oktober und Mitte November, hat der Dax die Untergrenze bei 11.000 Punkten verteidigt. Eigentlich hätte er in den vergangenen Tagen gar nicht mehr so tief sinken dürfen, sondern bei etwa 11.300 bis 11.400 Punkte einen vorübergehenden Kletterversuch starten sollen. Dass er dies nicht geschafft hat, ist ein ernstes Warnsignal.