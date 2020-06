Der Dax könnte dabei sogar bis in die alte Schiebezone 11.200 bis 10.200 Punkte eintauchen und am großen Erholungsszenario würde sich nichts ändern. Optimal wäre, wenn der Dax in den nächsten Wochen nur bis in den Bereich 11.500 bis 11.000 abdriftet. Dann könnten sich, womöglich in der zweiten Juli-Hälfte, hier wieder Kaufgelegenheiten ergeben. Kandidaten dafür dürften dann starke Aktien werden.