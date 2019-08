Riedls-Dax-Radar: Hoffnungslauf bis zum Fed-Entscheid

thyssenkrupp

Neue Hoffnung gibt es bei Thyssenkrupp. Nachdem die Stahlausgliederung am Verbot der EU gescheitert ist, konzentriert sich nun alles auf den möglichen Börsengang der lukrativen Aufzugssparte. Zwar ist auch der Verkauf an einen Konkurrenten oder an Finanzinvestoren möglich. Langfristig sinnvoller dürfte es allerdings sein, über einen Teilbörsengang Geld in die Kasse zu bekommen, den Gesamtwert der Sparte (nach Standard & Poor’s 15 Milliarden Euro) am Kurs zu dokumentieren – und letztlich an diesem aussichtsreichen Geschäft beteiligt zu bleiben.