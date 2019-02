Dass die Angst vor einem schweren Konjunkturrückschlag unbegründet ist, zeigt sich besonders gut an Siemens. In der wichtigen Kraftwerkssparte hat Siemens noch Probleme, die Entwicklung über den gesamten Konzern betrachtet ist aber durchaus gut. In den vergangenen Monaten kamen reichlich neue Aufträge herein, Siemens hat ein Auftragspolster von 137 Milliarden Euro – so viel, wie noch nie. Vor allem in der Bahntechnik sind die Aussichten gut. Für Siemens ist das ein besonderer Vorteil. Sollte die EU die geplante Fusion des Bahngeschäfts mit den Bahnaktivitäten des Konkurrenten Alstom nicht erlauben, könnte Siemens sein Bahngeschäft allein an die Börse bringen und einen schönen Milliardenerlös erzielen.