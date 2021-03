Tick für Tick haben die Renditen zehnjähriger amerikanischer Staatsanleihen in den vergangenen Tagen etwas nachgegeben. In der Spitze kamen sie über 1,6 Prozent, dann sind sie auf 1,52 Prozent gesunken, aktuell, am Freitag vormittags, liegen sie aber schon wieder bei 1,59 Prozent. Von einem deutlichen Rückzug des massiven Anstiegs der vergangenen Wochen kann also noch keine Rede sein, allenfalls von einer kurzen Atempause.