Dritte Chance: Der Konjunkturrückgang ist nur vorübergehend



Zahlreiche Indikatoren, von Ifo bis Markit, deuten auf eine Verlangsamung des Wachstums. In Deutschland ist vor allem in der Industrie das Klima frostig geworden. Gründe sind die Unsicherheit im Zollstreit und die besonderen Probleme der einstigen Vorzeigebranche Automobile. Auch die Chemiebranche, das zeigt im Dax derzeit die schwache Entwicklung von Covestro, ist unter Druck gekommen. Sollte es in den nächsten Wochen nun aber auf politischer Ebene zu einer Verständigung kommen, könnte schnell ein Nachholeffekt eintreten. Umso mehr, da viele Unternehmen Umbaumaßnahmen einleiten, die sich in den nächsten Jahren auszahlen sollten; in der Chemiebranche hierzulande etwa BASF. Expansive Zinsschritte könnten sowohl in Asien wie in den USA 2020 wieder zu einer stärkeren allgemeinen Konjunktur führen.