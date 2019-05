Zweites Risiko: Die Rohstoffmärkte kippen ab



Entgegen der Erwartung, dass sich die Rohstoffmärkte stabilisieren, kam es zuletzt sogar zu crashartigen Verlusten. Der Ölpreis ging so stark wie seit Monaten nicht mehr in die Knie, Brent-Notierungen rutschten tief unter die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Tage. Auslöser waren höher als erwartete Lagerbestände in den USA, starke Produktionsdaten und eine niedrige Nachfrage. Bei Kupfer zeigt sich ein ähnliches Bild, hier ging es ebenfalls weiter runter als erwartet. Beides zeigt, wie die Märkte dazu übergehen, eine enttäuschende Wirtschaftsentwicklung einzupreisen. Schwächere Rohstoffmärkte sind auch eine Gefahr für viele Schwellenländer – und das wiederum schlägt auf die Konjunkturerwartungen der Industrieländer zurück.