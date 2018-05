Riedls Dax-Radar: Zittern um Italien, den Euro und die Deutsche Bank

In der gesamten Erholungsphase seit Ende März hat der Dax die aufkommenden politischen Risiken relativ gut weggesteckt. Dass der Markt aber nicht in seiner vollen Breite nach oben zog, sondern nur von einigen führenden Papieren getragen wurde, zeigte die Brüchigkeit der Erholung. Und das wird für Börsianer nun zum Problem. Denn nachdem der Dax in zwei Monaten um zwölf Prozent zugelegt hat, kommt es jetzt darauf an, dass er von diesem Zwischengewinn so viel wie möglich verteidigt.