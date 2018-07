Da den Aktienrückkäufen und Übernahmen eine entscheidende Bedeutung für die Entwicklung des breiteren Marktes an der Wall Street zukommt, ist die Gewinnentwicklung von wesentlicher Bedeutung. Sah es zunächst in Folge der Steuerreformen der US-Regierung danach aus, als würden wir nachhaltig steigende Gewinne sehen, so mehren sich jetzt die Anzeichen für eine Abschwächung der Weltkonjunktur. Nicht nur der deutsche Ifo-Index signalisiert eine Abkühlung, auch die Einkaufsmanager-Indizes in der Euro-Zone sind rückläufig. Die Entwicklung der südkoreanischen Exporte ist eng mit der Gewinnentwicklung an der Wall Street korreliert. Zuletzt sind die Exporte hier so stark eingebrochen, wie zu Beginn der Finanzkrise.